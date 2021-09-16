São Paulo e DF mantêm vacinação contra Covid de adolescentes sem comorbidades após MS mudar regra Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia
São Paulo mantém vacinação contra Covid de adolescentes sem comorbidades após MS mudar regra
Ministério alega seguir recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS) para justificar mudança. Já Natal, Salvador e DF suspenderam a aplicação nesse público
Ministro da Educação diz que jogou 'R$ 300 milhões na lata do lixo' com estudantes que faltaram Enem
Milton Ribeiro se referiu aos gastos com impressão de provas e logística para distribuir as avaliações. O exame, realizado em meio à pandemia, em salas com ocupação superior à prometida, teve recorde de abstenção
Vídeo: sem perceber microfone aberto, deputado xinga Lira de 'filho da p***'
Presidente da Câmara dos Deputados questionou: 'Quem é que falou aí?', e passou a palavra ao parlamentar Igor Timo (Podemos-MG), que mudou de assunto
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CPI da Covid dá 48h para que o Ministério da Saúde explique suspensão da imunização de adolescentes
Requerimento é de autoria do vice-presidente da comissão, o senador Randolfe Rodrigues
Arthur Lira sugere mutirão de votações 'importantes' na retomada de trabalho presencial
Segundo ele, a Câmara deve deixar o sistema virtual e retornar ao esquema presencial em outubro
Igreja da Graça de Deus é condenada a pagar dívida de R$ 16,2 milhões
Valor a ser quitado refere-se ao aluguel de três meses - maio, junho e agosto de 2020 - para manter o programa 'Show da Vida' na grade de programação da TV Bandeirantes
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