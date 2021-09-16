São Paulo e DF mantêm vacinação contra Covid de adolescentes sem comorbidades após MS mudar regra - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

São Paulo e DF mantêm vacinação contra Covid de adolescentes sem comorbidades após MS mudar regra Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 16/09/2021 14:13 | Atualizado 16/09/2021 15:34

São Paulo - A cidade de São Paulo manteve a vacinação contra Covid-19 de adolescentes sem comorbidades após o Ministério da Saúde anunciar, na noite de quarta-feira (15), a mudança de regra e suspender a imunização desta faixa etária.

No comunicado, a pasta alegou que a nova medida segue uma recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), de que a "vacinação desse grupo seja feita somente nos que apresentem deficiência permanente, comorbidades ou que estejam privados de liberdade". Entretanto, a nota ignora a autorização da Anvisa que permite o uso da Pfizer em adolescentes.

Por conta do anúncio, o Distrito Federal e as cidades de Natal e Salvador suspenderam a aplicação nesse público.

A mudança de posicionamento ocorreu horas após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmar que há "excesso de vacinas" no país. O ministério também manteve o intervalo de 12 semanas entre a primeira e segunda dose da Astrazeneca.

*Matéria atualizada para correção. O governador do DF anunciou que seguirá a recomendação do Ministério da Saúde.