Brasil

Ministro da Educação diz que jogou 'R$ 300 milhões na lata do lixo' com estudantes que faltaram Enem

Milton Ribeiro se referiu aos gastos com impressão de provas e logística para distribuir as avaliações. O exame, realizado em meio à pandemia, em salas com ocupação superior à prometida, teve recorde de abstenção

Publicado 16/09/2021 15:05 | Atualizado há 27 minutos