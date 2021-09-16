Presidente Jair Bolsonaro (sem partido)AFP
Avaliação de Bolsonaro bate novo recorde com 53% de reprovação, aponta Datafolha
Pesquisa mostra piora na avaliação do governo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais e para menos
Pesquisa mostra alto índice de proteção com duas doses da vacina AstraZeneca após 12 meses
Imunizante mostrou ainda uma boa resposta contra a variante Delta
Brasil registra 643 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas
Dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta quinta-feira (16)
Fiocruz entrega ao Ministério da Saúde mais 2,1 milhões de doses da vacina contra Covid-19
Com a remessa, a Fundação alcança a marca de 95,8 milhões de doses de vacinas disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI)
Pai é detido após fugir com filha de 3 anos em mala de viagem
Fuga teria sido causada por uma discussão com a mãe da criança
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'Demora na sabatina de Mendonça para o STF beira o absurdo', diz Flávio Bolsonaro
Indicado há dois meses pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a vaga de Marco Aurélio Mello, o ex-ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) tem apoio do filho do presidente