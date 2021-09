Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Publicado 16/09/2021 17:40 | Atualizado 16/09/2021 18:52

Brasília - Dados divulgados nesta quinta-feira (16) pela pesquisa Datafolha mostram o pior índice de reprovação do governo de Jair Bolsonaro. Chegando a 53%, a avaliação do presidente é reflexo dos atos do dia 7 de setembro e a nota publicada dias depois, alegando que não teria proferido discursos de ataque aos Poderes, diz o levantamento.



Bolsonaro é avaliado como bom ou ótimo por 22% dos participantes. A pesquisa anterior, publicada em julho, apresentava um índice 24%. O Datafolha registrou um aumento expressivo de rejeição ao presidente, há dois meses sua reprovação atingia os 51%.

O Datafolha ouviu de forma presencial 3.667 pessoas com mais de 16 anos, em 190 municípios do País, entre os dias 13 e 15 de setembro - ou seja, após a "declaração à nação" publicada pelo chefe do Planalto para tentar amenizar a crise entre os poderes, ampliada após as ameaças feitas por Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF) nos atos de 7 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.