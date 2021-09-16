Pai é detido após fugir com filha de 3 anos em mala de viagemPixbay
Pai é detido após fugir com filha de 3 anos em mala de viagem
Fuga teria sido causada por uma discussão com a mãe da criança
Pai é detido após fugir com filha de 3 anos em mala de viagem
Fuga teria sido causada por uma discussão com a mãe da criança
Avaliação de Bolsonaro bate novo recorde com 53% de reprovação, aponta Datafolha
Pesquisa mostra piora na avaliação do governo. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais e para menos
'Demora na sabatina de Mendonça para o STF beira o absurdo', diz Flávio Bolsonaro
Indicado há dois meses pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir a vaga de Marco Aurélio Mello, o ex-ministro da Advocacia-Geral da União (AGU) tem apoio do filho do presidente
Caso João Alberto: após morte e acusação de racismo, Carrefour põe diretor negro na segurança
João Alberto Silveira Freitas, negro de 40 anos, foi espancado e morto por dois seguranças em um supermercado Carrefour de Porto Alegre, em novembro de 2020
Incêndio na Chapada dos Veadeiros já dura cinco dias e destrói 10 mil hectares
Corpo de Bombeiros de Goiás e brigadistas de diferentes instituições atuam no combate ao fogo
Câmara acata decisão do TSE e cassa mandato do deputado Boca Aberta
Parlamentar está sendo acusado de quebra de decoro, além de já ter sido condenado por denunciação caluniosa