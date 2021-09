Pai é detido após fugir com filha de 3 anos em mala de viagem - Pixbay

Publicado 16/09/2021 17:45 | Atualizado 16/09/2021 17:48

São Luís - Um pai tentou fugir com a sua filha de três anos escondida numa mala de viagem. Após uma denúncia anônima, o homem foi preso em flagrante na cidade de Bacabal, no interior de Maranhão, cerca de 200 km da capital São Luís. As informações são da Polícia Civil do Maranhão.



De acordo com a polícia, o pai, que é de Crato (CE), teria discutido com a mãe da menina durante uma visita a parentes. Bêbado, ele pegou a criança, colocou-a na mala e tentou retornar ao Ceará sem que a mulher soubesse.

O homem foi encontrado caminhando, em via pública, com a criança dentro da mala, ocasião em que foi abordado pelos policiais civis e conduzido à 16ª Delegacia Regional de Bacabal, onde foi autuado em flagrante pelos crimes previstos no art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (submeter criança a constrangimento) e no art. 136 do código penal (maus- tratos).

Apesar de o caso ter ocorrido no último dia 8 de setembro, a polícia só o divulgou hoje. Após a prisão do pai, a menina foi entregue à sua mãe.