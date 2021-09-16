André Luiz de Almeida MendonçaMarcello Casal JrAgência Brasil
Senadores entram com mandado no STF para obrigar Alcolumbre a pautar sabatina de André Mendonça
Pedido coloca nas mãos do tribunal a responsabilidade de decidir sobre uma nomeação para a própria a Corte
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STJ mantém bloqueio de bens de Reinaldo Azambuja e família
Decisão atende pedido feito pelo Ministério Público Federal em denúncia oferecida contra o governador do MS
Em entrevista, ex-presidente da Anvisa diz que 'não há possibilidade de ter Carnaval em 2022'
Para o especialista, o evento é muito solto e não há como ter um controle eficaz em relação aos foliões
Pesquisa mostra alto índice de proteção com duas doses da vacina AstraZeneca após 12 meses
Imunizante mostrou ainda uma boa resposta contra a variante Delta
Brasil registra 643 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas
Dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta quinta-feira (16)
Fiocruz entrega ao Ministério da Saúde mais 2,1 milhões de doses da vacina contra Covid-19
Com a remessa, a Fundação alcança a marca de 95,8 milhões de doses de vacinas disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI)
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