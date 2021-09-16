Brasil administrou 1,55 milhão de doses nesta quinta-feiraDivulgação
Covid-19: Brasil ultrapassa a marca de 140 milhões de vacinados com ao menos uma dose
Número representa 65,8% da população total
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Número representa 65,8% da população total
Caso Miguel: em parecer, ex-ministro da Justiça reforça 'abandono de incapaz'
Parecer foi elaborado a pedido do advogado que representa a mãe de Miguel, Mirtes Renata Santana de Souza, com base nas informações relacionadas à ação penal a que Sarí Corte Real responde
Senado aprova prorrogação de normas excepcionais na educação
Texto, de autoria da deputada Professora Dorinha (DEM-TO), já havia passado pela Câmara dos Deputado
Ministro do STF compartilha com TSE provas do inquérito das fake news
Documentação irá ajudar nas investigações da chapa eleitoral formada em 2018 por Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão
CPI da Covid: Renan Calheiros defende convocação de Braga Netto na reta final da comissão
A convocação do chefe da pasta, no entanto, não tem consenso entre os integrantes do colegiado
Operação contra garimpo ilegal nas Terras Yanomami prende 13 pessoas e confisca 64 aviões
Ofensiva durou 15 dias e ainda resultou no confisco de 75 mil litros de combustível, 611 munições, mais de 1.300 quilos de minério e 500 metros de mangueiras de garimpos
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