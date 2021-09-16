Brasil administrou 1,55 milhão de doses nesta quinta-feira - Divulgação

Brasil administrou 1,55 milhão de doses nesta quinta-feiraDivulgação

Publicado 16/09/2021 20:49

O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta quinta-feira, 16, a 140,3 milhões, o equivalente a 65,8% da população total. Nas últimas 24 horas, 486,2 mil pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal

Entre os mais de 140 milhões de vacinados, 77,79 milhões estão com a imunização completa contra o coronavírus, o que representa 36,47% da população total. Nas últimas 24 horas, 1,02 milhão de pessoas receberam a segunda dose e outras 35,3 mil receberam um imunizante de aplicação única.

Considerando Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e São Paulo, mais de 36,6 mil pessoas receberam a dose de reforço nesta quinta-feira. No total, cerca de 233,6 mil brasileiros já foram "revacinados" nesses Estados.

Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 1,55 milhão de doses nesta quinta-feira.

São Paulo tem 77,43% da população total vacinada com ao menos uma dose e 48,25% com a imunização completa (duas doses ou imunizante de aplicação única). Os Estados com a maior proporção de habitantes que já completaram o esquema vacinal são: Mato Grosso do Sul (50,96%), São Paulo, Rio Grande do Sul (42,66%), Espírito Santo (39,14%) e Paraná (36,75%).