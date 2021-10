Prefeitura do Rio interdita ferro-velho em Jacarepaguá - Seop/ Divulgação Rio

Publicado 20/10/2021 18:02

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), em ação conjunta com a Subprefeitura de Jacarepaguá, interditou na manhã desta quarta-feira um ferro-velho localizado na Estrada Arroio Pavuna, na área conhecida como Estrada do Urubu, em Jacarepaguá, Zona Oeste. O estabelecimento funcionava sem autorização da Prefeitura do Rio. Desde julho, quando as ações de fiscalização desses estabelecimentos foram intensificadas, 42 ferros-velhos já passaram por inspeções em toda a cidade; sete foram interditados por funcionamento irregular.