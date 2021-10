Vacinação conta a covid-19 - SECOM

Publicado 20/10/2021 17:44

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta quarta-feira, 1.308.908 casos confirmados e 67.697 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.748 novos casos e 45 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,17%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.237.684 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 35.4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 19.2%.

Fiocruz aponta estabilidade de casos e óbitos de Síndrome Respiratória Aguda Grave

Divulgado nesta quarta-feira, o novo Boletim InfoGripe mostra que Brasil mantém sinal de estabilidade de casos e óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). A análise destaca que, entre os estados e capitais com sinal de crescimento recente de SRAG, a ampla maioria é compatível com o cenário de oscilação em torno de patamar estável, com exceção dos estados do Rio Grande do Norte e Sergipe.

Em ambos, os dados por faixa etária sugerem se tratar de crescimento concentrado fundamentalmente em crianças de 0 a 9 anos, além da faixa de 60 a 69 anos no RN.

Quanto aos novos casos de SRAG por faixa etária, o boletim verificou cenário de estabilidade, com pequenas oscilações, em todas as faixas analisadas. Para o grupo entre 0 e 9 anos de idade, no entanto, a estabilização se dá em valores entre mil a 1.200 casos semanais, valores próximos ao que se registrou no pico de julho de 2020 (1.282 casos na Semana Epidemiológica 29).