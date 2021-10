Meta da SMS é imunizar 80% dos animais do município até 27 de novembro - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 20/10/2021 16:04

Rio - A campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS), por meio do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Ivisa), estará em diferentes áreas das zonas Norte e Oeste da cidade no próximo sábado (23). Ocorrendo sempre a cada dois sábados, a campanha de está escalonada por bairros, divididos em cinco grupos.

Neste sábado, haverá mais de 130 postos de vacinação funcionando das 9h às 17h, que podem ser consultados no link bit.ly/AntirrabicaRio . Os bairros contemplados são Acari, Anchieta, Barra da Tijuca, Bento Ribeiro, Cascadura, Cavalcanti, Cidade de Deus, Coelho Neto, Costa Barros, Engenheiro Leal, Guadalupe, Honório Gurgel, Jacarepaguá, Madureira, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, Quintino, Pavuna, Recreio dos Bandeirantes, Ricardo de Albuquerque, Vargem Grande e Vargem Pequena.Nas duas primeiras etapas, em 25 de setembro e 9 de outubro, foram vacinados mais de 167 mil cães e gatos. A meta da SMS é imunizar 80% dos animais do município até 27 de novembro, como preconizam a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde, estimados em cerca de 670 mil."Nada é mais eficaz contra a raiva do que a vacinação. A vacina é segura e tem qualidade comprovada. Esperamos manter a adesão histórica dos cariocas à campanha para garantir a proteção e saúde dos nossos cães e gatos, como vem ocorrendo há anos e o resultado disso é que há mais de duas décadas não temos casos de raiva em animais no Rio”, destaca o presidente do Ivisa, Rodrigo Prado.Poderão ser imunizados cães e gatos a partir de três meses de idade e adultos saudáveis, além daqueles que expiraram o ciclo de 12 meses da última dose. A vacina antirrábica deve ser administrada anualmente e é a principal forma de prevenção e controle da raiva, uma doença sem cura, que não é notificada em cães e gatos na cidade do Rio desde 1995 e, em humanos, desde 1986.Além da campanha anual promovida pelo Ivisa, a vacinação antirrábica está disponível ao longo de todo ano no Centro de Controle de Zoonoeses, em Santa Cruz, e no Centro de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, na Mangueira, para garantir o cumprimento da recomendação da aplicação de uma dose de vacina a cada 12 meses para cães e gatos domésticos.No dia 6 de novembro, a campanha chega a Bangu, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Inhoaíba, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Realengo, Santíssimo, Senador Camará, Sulacap, Vasconcelos e Vila Kennedy. Por fim, no dia 27 de novembro, serão imunizados os cães e gatos de Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Paciência, Pedra de Guaratiba, Santa Cruz, Sepetiba