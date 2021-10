Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) - Reprodução / Internet

Publicado 20/10/2021 15:31 | Atualizado 20/10/2021 16:03

Rio - Algumas universidades federais e estaduais do Rio de Janeiro ainda não têm data prevista para o retorno das aulas presenciais em meio à pandemia da covid-19. De acordo com a coordenação da Universidade Federal Fluminense (UFF), por exemplo, há a dependência das condições epidemiológicas de cada um dos municípios onde a instituição tem campus. Além disso, eles afirmam que têm respeitado todos calendários de vacinação.

"As aulas continuam de forma remota e a universidade continua seus trabalhos normalmente. Aulas presenciais já existem desde setembro do ano passado com estágios e práticas. A partir de 2021 com a regulamentação do híbrido (resolução 197) isto foi intensificado para estágios, práticas e internatos", disse a instituição.

Ainda de acordo com a UFF, está havendo discussões nas coordenações de cursos e nas direções das unidades. "Principalmente para ajudar aqueles que dependem de disciplinas em laboratórios para a formação dos estudantes, para que eles retornem, gradualmente, de acordo com as suas demandas e necessidades. Cada curso e cada município é uma realidade específica".

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), disse à reportagem que somente as disciplinas práticas estão sendo realizadas de forma presencial. Já as demais acontecendo no formato remoto, seguindo o , disse à reportagem que somente as disciplinas práticas estão sendo realizadas de forma presencial. Já as demais acontecendo no formato remoto, seguindo o calendário aprovado para 2021

Citou ainda que está preparando de forma democrática o retorno presencial de todas as atividades acadêmicas, e que isso só irá ser decidido após discussão nos conselhos superiores.

Já a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), informou que um novo posicionamento da pró-reitoria de saúde será divulgado, no sentido de possibilitar o retorno presencial seguro, resguardando a comunidade universitária e suas peculiaridades.

Por fim, esclareceu que as atividades presenciais não essenciais se encontram suspensas até o dia 31 de outubro, conforme Ato Executivo de Decisão Administrativa (Aeda) 45/2021, atualmente em vigor. E que as aulas e atividades acadêmicas vêm sendo realizadas remotamente, de acordo com calendário acadêmico aprovado pela universidade.





O retorno deverá seguir o planejamento das unidades acadêmicas responsáveis pelos cursos e disciplinas. Vale lembrar que a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) autorizou, nesta terça-feira (19), o retorno presencial das atividades práticas e trabalhos de campo da graduação, pós-graduação e extensão em todos os campus da universidade a partir de novembro de 2021.O retorno deverá seguir o planejamento das unidades acadêmicas responsáveis pelos cursos e disciplinas.

O DIA também tentou contato com a Fundação Centro Universitário da Zona Oeste do Rio de Janeiro (Uezo) e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), mas até a publicação desta matéria, não obteve retorno.