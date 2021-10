Tempo chuvoso marca semana no Rio - Fabio Costa/Agencia O Dia

Tempo chuvoso marca semana no RioFabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 20/10/2021 15:48 | Atualizado 20/10/2021 15:49

Rio - O Centro de Operações da Prefeitura informou que o município do Rio retornou ao estágio de normalidade às 15h15 desta quarta-feira, devido à redução dos acumulados de chuva para as próximas horas. A cidade estava em Estágio de Mobilização desde 1h40 desta quarta-feira. A previsão é de chuva fraca a moderada, isolada, para as próximas horas.

De acordo com o Alerta Rio, no momento, o Radar Meteorológico do Sumaré não detecta núcleos de chuva em seu raio de alcance e os ventos estão fracos (até 18,5 km/h) a moderados (de 18,5 km/h a 51,9 km/h).As temperaturas estarão estáveis, com máxima prevista de 20°C.



O Estágio de Normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.

Confira a previsão para os próximos dias:



De acordo com o Alerta Rio, na quinta-feira, ainda há previsão de chuva fraca a moderada em pontos isolados durante a madrugada. A partir da manhã haverá redução na nebulosidade e sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 16º C e máxima de 22º C.



Entre sexta-feira e sábado, o céu estará nublado passando a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. As temperaturas estarão em elevação, com a máxima chegando a 30º C no sábado.



Já no domingo, o tempo voltará a ficar instável, com previsão de chuva fraca a moderada durante os períodos da tarde e noite. Os ventos estarão moderados a fortes. A temperatura mínima será de 20º C e máxima de 31º C.