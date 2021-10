Tiro atingiu parte da área externa do banco - Fábio Costa / Agência O Dia

Rio - Uma agência bancária do Itaú Unibanco, localizada na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, foi atingida por tiros durante uma tentativa de assalto na tarde desta quarta-feira, na área externa do estabelecimento. Segundo as primeiras informações, dois homens em uma moto abordaram um pedestre, que reagiu. Os bandidos atiraram e acertaram um vidro da fachada da agência, fugindo em seguida.

Procurada pelo DIA, a assessoria do Itaú informou que lamenta o ocorrido e disse que felizmente não houve feridos. "A polícia foi imediatamente acionada e o banco está colaborando com as autoridades policiais na investigação do caso", esclareceu.

De acordo com um homem, identificado como Rafael Cotta, que passava pelo local na hora do incidente, era possível ver marca de tiro em uma vidraça do estabelecimento. O relato foi feito por meio de seu perfil no Twitter. Ninguém foi preso até o momento.