Vacinação foi paralisada devido ao atraso no cronograma de entrega de doses do imunizante Pfizer - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 20/10/2021 17:55 | Atualizado 20/10/2021 18:11

Rio - O município do Rio retoma nesta quinta-feira (21) a aplicação da dose de reforço para idosos com 68 anos ou mais e para mulheres com idade de 67 anos. A vacinação com a terceira dose foi paralisada na última sexta-feira (15) devido ao atraso no cronograma de entrega de doses do imunizante Pfizer, distribuídas pelo Ministério da Saúde.Nesta segunda-feira (18), o estado recebeu 304.200 doses de vacina da Pfizer e a cidade do Rio retirou os imunizantes na noite do mesmo dia. De acordo com o calendário alterado por conta da suspensão da dose de reforço, na sexta-feira (22) será a vez dos idosos de 67 anos ou mais, com repescagem para todo esse grupo no sábado (23).Na segunda (25) e terça-feira (26) é a vez das mulheres e homens com 66 anos ou mais, respectivamente, com repescagem na quarta-feira (27). Na próxima quinta-feira (28), a terceira dose alcança as mulheres de 65 anos ou mais, vacinando os homens da mesma idade na sexta-feira (29). A repescagem para idosos com 65 anos ou mais ocorre sábado (30).