Pouca movimentação pra segunda dose no posto de saude Heitor Beltrão na Tijuca.Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 19/10/2021 13:22 | Atualizado 19/10/2021 14:22

Rio - Idosos da cidade do Rio continuam sem previsão de retomada da dose de reforço e o calendário voltou a estacionar, deixando a faixa dos 67 anos sem o imunizante. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS) nesta terça-feira (19), que aguarda a chegada de novas remessas das vacinas. No último sábado a vacinação com a terceira dose foi interrompida no município. A população também enfrenta problemas com a segunda aplicação, devido a falta da AstraZeneca em alguns centros municipais de saúde.

A aposentada Cláudia Paraguassú, de 67 anos, moradora de Vila Isabel, havia se programado para tomar a terceira dose e quando resolveu checar as notícias ficou sabendo, através de jornais, que a aplicação foi interrompida.

"Eu fiquei decepcionada porque para mim essa terceira dose me deixa mais confortável, mais despreocupada. Eu penso que daqui para frente todo ano vamos tomar uma dose, mas quantas forem necessárias eu estarei tomando. Eu fiquei um pouco chateada, porque eu estava ansiosa para receber a vacina", lamentou a aposentada.

De acordo com a SMS, a prefeitura aguarda o recebimento de novas doses tanto da vacina Pfizer quanto da AstraZeneca para retomar a vacinação com a terceira dose.

A mistura das vacinas

Com a baixa nos estoques de vacinas da SMS, cariocas vão ter que tomar a segunda dose com o imunizante da Pfizer, em casos de falta da AstraZeneca. O fim dos estoques do imunizante já é realidade em alguns postos de saúdo do Rio. De acordo com a secretaria, faltas pontuais em postos de vacinação podem ocorrer, mas a reposição é providenciada assim que a direção sinaliza para a coordenação de área e também a 'mistura' dos imunizantes é uma saída para o problema.

A estudante Elisa Lopes, de 21 anos, contou que recebeu nesta terça-feira a segunda dose no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão, na Tijuca, e devido a falta da vacina AstraZeneca, tomou a Pfizer para completar o esquema vacinal. "Foi super reconfortante. Me senti um pouquinho mais segura, fiquei feliz. Qualquer vacina que eu tomasse ia ficar feliz, não tem muito essa de escolher. Já demorou muito para termos", comemorou a estudante.

Multivacinação para crianças e adolescentes

Até o fim do mês de outubro, crianças e adolescentes menores de 15 anos poderão se vacinar no Estado do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A campanha de multivacinação é uma ação conjunta entre o Ministério da Saúde (MS), a SES, e as Secretarias Municipais de Saúde. O objetivo da ação é destacar a importância da vacinação contra doenças que podem vitimar crianças e adolescentes menores de 15 anos.

As baixas coberturas preocupam as autoridades de saúde porque podem favorecer a ocorrência de surtos de doenças que já estavam controladas e até erradicadas, semelhante a epidemia de sarampo de 2020 em todo o país, tendo sido registrados 8.419 casos. Até 2017, a doença era considerada erradicada no Brasil.

*Estagiária sob supervisão de Raphael Perucci