Campanha de multivacinação segue até o fim de outubro em todo o estado - Divulgação

Campanha de multivacinação segue até o fim de outubro em todo o estadoDivulgação

Publicado 19/10/2021 14:11 | Atualizado 19/10/2021 14:13

Rio - Até o fim do mês de outubro, crianças e adolescentes menores de 15 anos poderão se vacinar no Estado do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A campanha deste ano é ainda mais importante pois, em razão da pandemia, a cobertura vacinal, que vinha caindo em todo o país desde 2017, sofreu uma redução ainda maior. No Rio, a cobertura vacinal da BCG era de 115,38%, em 2017. Em 2020, caiu para 60,62%. A primeira dose da tríplice viral caiu de 94,29% para 59,74% no mesmo período. Segundo os dados do levantamento da SES, no estado do Rio, a cobertura de todas as vacinas sofreram redução.



As baixas coberturas preocupam as autoridades de saúde porque podem favorecer a ocorrência de surtos de doenças que já estavam controladas e até erradicadas, semelhante a epidemia de sarampo de 2020 em todo o país, tendo sido registrados 8.419 casos. Até 2017, a doença era considerada erradicada no Brasil.



A campanha de multivacinação é uma ação conjunta entre o Ministério da Saúde (MS), a Secretaria de Estado de Saúde (SES), e as Secretarias Municipais de Saúde. O objetivo da ação é destacar a importância da vacinação contra doenças que podem vitimar crianças e adolescentes menores de 15 anos.

O secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, ressaltou a importância da mobilização dos responsáveis durante a realização da campanha de vacinação que começou no dia primeiro deste mês e vai até o dia 29 de outubro.



"Quatro em cada dez crianças não receberam as principais vacinas neste ano. É importantíssimo que doenças controladas no passado, graças à vacinação, não retornem. E, independentemente da pandemia, é importante ressaltar a necessidade de se manter os esquemas vacinais das crianças e adolescentes completos, incluindo as doses de reforço, até a idade adulta. Manter a imunidade a doenças já controladas é importante para não dar espaço a novos surtos", frisa Chieppe.



Dentre as vacinas que estão disponíveis nos postos na campanha estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano), dTpa (para gestantes adolescentes), Meningocócica ACWY (conjugada) e dT (difteria e tétano).