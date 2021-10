Mamografia é fundamental na prevenção contra o câncer - Divulgação.

Mamografia é fundamental na prevenção contra o câncer Divulgação.

Publicado 20/10/2021 18:01

Rio - A diretoria da escola de samba Imperatriz Leopoldinense vai oferecer exames de mamografia para mulheres da região do Complexo do Alemão, na Zona Norte.

A distribuição das senhas será realizada nos dias 25 e 26 de outubro, na quadra da escola, entre 19h30h e 21h, ou pelo telefone (21) 99882-7703. Em seguida, as interessadas serão encaminhadas para uma clínica que firmou parceria com a agremiação. É importante levar o RG e CPF, além do cartão de vacinação contra a covid-19.

A ação faz parte do projeto Imperatriz Social e acontece dentro do Outubro Rosa, mês voltado para campanhas de prevenção contra o câncer de mama em todo o Brasil.

Além de atividades ligadas à saúde, desde o início do ano, a agremiação já distribuiu mais de 2000 cestas básicas, bem como brinquedos e doces para crianças. O projeto, também, conta com cursos de balé, dança e percussão.

"Fico feliz em poder anunciar mais uma ação que pode fazer a diferença na vida de tantas mulheres. Sabemos como é difícil conseguir marcar um exame de mamografia e como na rede privada é caro. Então decidimos agir para de fato fazer valer o Outubro Rosa", comentou o diretor executivo da Verde e Branco, João Drumond.

A quadra fica na Rrofessor Lacê, 235, em Ramos.