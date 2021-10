Funcionários da Comlurb reivindicam melhores condições de trabalho nesta quarta-feira - Reprodução/ Redes Sociais

20/10/2021

Rio - Funcionários da Companhia de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb) interditaram as principais vias do Centro do Rio, na tarde desta quarta-feira, reivindicando melhorias na rotina de trabalho. De acordo com um dos líderes do ato, Felipe Luther, gari há 12 anos, o grupo deseja o retorno do maquinário de apoio no trabalho, cumprimento da distribuição de equipamentos de proteção individual (EPI), distribuição de materiais necessários para a proteção da saúde dos garis. Além disso, eles pedem ainda melhorias no salário e o cumprimento da medida, determinada em 2015, que prevê que a empresa higienize os uniformes dos trabalhadores, ou que uma empresa seja contratada para fazer a limpeza.



"Nós estamos aqui reivindicando direitos nossos que foram conquistados no decorrer de 2014, mas que nos é negado. Queremos que respeitem as orientações dos médicos que fizeram laudos restritivos para os trabalhadores que vêm adoecendo por falta de maquinário e excesso de trabalho. Pedimos ajuda à população para que tenhamos mudança dentro do nosso quadro de trabalho", disse Felipe durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais.



Os mais de 100 manifestantes levantaram faixas com palavras de ordem, alguns usavam nariz de palhaço e gritos pedindo para serem ouvidos e respeitados. O grupo iniciou o ato na pista central da Av. Presidente Vargas, sentido Praça da Bandeira. Se deslocaram para a Av. 31 de Março e pararam na Cidade Nova, sem impactar a via.

ATUALIZAÇÃO | CENTRO: No momento, manifestantes estão em deslocamento pela pista central da Av. Presidente Vargas na alt. dos Correios. Trecho interditado no sentido Praça da Bandeira e desvio pela pista lateral. PM, CET-Rio e GM presentes. Trânsito congestionado.#centro pic.twitter.com/ouTJLrkQwW — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 20, 2021

Equipes da Polícia Militar, da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e da Guarda Municipal acompanham a manifestação. De acordo com a Polícia Militar, o ato é pacífico.

Procurados para se pronunciar sobre o ato, a Prefeitura do Rio e Comlurb ainda não responderam.

