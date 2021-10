Policiais apreendem oito máquinas caça-níqueis em Vila Isabel - Divulgação/ PMERJ

Publicado 20/10/2021 18:33

Rio - Policiais do 6ºBPM (Tijuca) apreenderam, nesta quarta-feira, oito máquinas caça-níqueis em estabelecimentos no bairro de Vila Isabel, Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada, inicialmente, para apurar a denúncia na Rua Ângelo Bitencourt, chegando ao local, os agentes constataram o fato e apreenderam quatro máquinas.



Em seguida, na Rua Luiz Guimarães, no mesmo bairro, os policiais apreenderam mais quatro máquinas caça-níqueis em outro estabelecimento da mesma natureza. Os aparelhos e os responsáveis pelo bar foram levados à 20ª DP (Vila Isabel).