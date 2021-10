Jonatan Serra, de 26 anos, foi morto no domingo - Reprodução

Jonatan Serra, de 26 anos, foi morto no domingoReprodução

Publicado 20/10/2021 11:47

Vídeos da morte do fuzileiro naval Jonathan Serra, de 26 anos, morto no domingo (17), no bairro Venda Velha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, podem ajudar a polícia a solucionar o crime. As imagens, descobertas pela família do jovem, mostram o exato momento em que ele é atingido por um tiro no pescoço quando assistia a uma partida de futebol. Jonatan foi sepultado na terça-feira (19), no Cemitério do Irajá, na Zona Norte do Rio.

As imagens mostram Jonathan e um homem com as armas apontadas um para o outro. Momentos depois este homem atira e Jonathan cai no chão. O crime teria sido motivado por ciúmes. Segundo familiares, o fuzileiro naval teve um relacionamento com a ex-mulher do suspeito e foi ameaçado pelo homem no ano passado, por causa de ciúmes.

Imagens mostram o exato momento em que o fuzileiro naval é atingido por um tiro no pescoço. O crime aconteceu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. #ODia



Crédito: divulgação pic.twitter.com/WlcLKErU81 — Jornal O Dia (@jornalodia) October 20, 2021

Jonathan deixa dois filhos pequenos. O assassinato do jovem está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.