Dia com tempo fechado e chuva na cidade do Rio - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 20/10/2021 08:10

Rio - O Rio entrou em estágio de mobilização por volta das 1h40 desta quarta-feira, devido às condições do tempo na cidade. Houve registro de chuva em diferentes pontos da cidade, como a Zona Norte, Zona Sul e a região central. Também choveu no Recreio dos Bandeirantes e em Santa Cruz, na Zona Oeste.

O tempo deve permanecer nublado ao longo do dia, com chance de chuva fraca a moderada durante a manhã, e chuva fraca a moderada à tarde e noite. Segundo o Alerta Rio, há possibilidade de rajadas de vento moderadas a fortes na manhã desta quarta-feira. A temperatura deve ficar entre mínima de 13º C e máxima de 20º C.

O Centro de Operações Rio registrou bolsões d'água nesta manhã na Avenida Armando Lombardi, na altura da estação do BRT Jardim Oceânico, sentido São Conrado. A via foi liberada após escoamento do bolsão d'água que ocupava parcialmente a pista central.

O estágio de mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco. Significa que há riscos de ocorrências de alto impacto no município.

Confira a previsão para os próximos dias:

De acordo com o Alerta Rio, na quinta-feira, ainda há previsão de chuva fraca a moderada em pontos isolados durante a madrugada. A partir da manhã haverá redução na nebulosidade e sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 16º C e máxima de 22º C.

Entre sexta-feira e sábado, o céu estará nublado passando a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. As temperaturas estarão em elevação, com a máxima chegando a 30º C no sábado.

Já no domingo, o tempo voltará a ficar instável, com previsão de chuva fraca a moderada durante os períodos da tarde e noite. Os ventos estarão moderados a fortes. A temperatura mínima será de 20º C e máxima de 31º C.