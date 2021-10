Claudio Marsili era apaixonado por esportes e a natureza - Reprodução/Instagram

Claudio Marsili era apaixonado por esportes e a naturezaReprodução/Instagram

Publicado 20/10/2021 06:15 | Atualizado 20/10/2021 07:42

Rio - O corpo do médico Claudio Marsili, assassinado na manhã de terça-feira (19) na Barra da Tijuca, será sepultado nesta quarta-feira (20), no Memorial do Carmo, no Caju. O velório está marcado para as 10h, seguido de missa às 12h, no mesmo local. As informações foram divulgadas pela própria rede social do cirurgião.

Na tarde de terça, a polícia encontrou o carro do médico na Rua Martins Pena, na Tijuca. Logo após, agentes também conseguiram localizar o veículo utilizado pelos criminosos que teriam atirado contra Claudio. O carro foi encontrado no Morro do Turano, Zona Norte. De acordo com a Polícia Civil, ele possuía placa clonada.

Dentro do veículo havia um homem suspeito de participar do crime. Ele foi identificado como Thiago Barbosa dos Santos, de 38 anos. Segundo investigações, o rapaz possui 13 anotações criminais e foi preso com uma mochila com pertences do médico.

A Polícia Civil também investiga se o assassinato tem relação com um sequestro relâmpago que a filha de Marsili sofreu há um mês , também na Barra da Tijuca.