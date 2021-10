Publicado 20/10/2021 06:00

E o carro usado pelos criminosos no assassinato do cirurgião plástico Cláudio Marsili, na Barra da Tijuca, como todo mundo acompanhou, foi encontrado no Morro do Turano, no Rio Comprido. Ora, ora… Coincidência ou não, acharam este veículo bem no reduto, no quintal de um personagem bastante procurado pela polícia daqui.



Seu nome? Thiago Fernandes Virtuoso, mais conhecido como Tio Comel, o maior clonador de carros de luxo da cidade, e que, segundo a própria polícia, ficaria protegido pela criminalidade da região. No carro encontrado no Turano, foram achadas uma chave, que pode ser do médico, e as placas do carro do cirurgião.



É claro que o decorrer das investigações vai dizer quem tá envolvido no crime, mas nesse caso, ninguém precisa ser um Sherlock Holmes!

Há o indício da participação de uma quadrilha especializada em clonar rapidamente carros. E mais, o que a polícia deve desvendar é que o carro do médico não sofreu um simples assalto… Pode ser sim o que já aconteceu em outras localidades… Carros de luxo encomendados pela criminalidade para serem vendidos de forma rápida.



Segundo as investigações que levam aos dez mandados de prisão de Comel, ele é mestre em clonar qualquer tipo de veículo! Com uma mancha criminal enorme, ele é investigado há muito tempo pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis e pelas distritais.



Comel está foragido há seis anos, quando ele foi preso por chefiar uma quadrilha especializada em saidinha de bancos, e mesmo assim conseguiu a liberdade.



É, a polícia vai ter trabalho… Ainda mais pra prender um cara como esse, que fica num reduto onde é preciso pedir autorização pra fazer operação… Aí, ninguém faz milagre, né? Pra prender, tem que entrar, e pra entrar, vai ter tiroteio...



E aí?! 3,2,1… É DEDO NA CARA!









PINGO NO I

Frio para o período de primavera não é tão comum - Marcos Porto

Frio para o período de primavera não é tão comumMarcos Porto

Meu pai do céu, eu até hoje não tinha visto ou me lembrava de um mês de outubro com tanto frio e chuva como esse… Ainda mais no Rio de Janeiro! Eu ontem quase congelei! Fora a preguiça de sair de casa, né?!



A coluna foi atrás de quem entende pra explicar o que tá acontecendo e saber até quando a gente vai sofrer nessa geladeira…

“Para o período de primavera, realmente isso não é tão comum. A entrada de ventos pelo mar colabora e muito para o frio nessa sequência de dias”, afirma a meteorologista-chefe do Alerta Rio, Juliana Hermsdorff.



Só de ler já peguei meu casaco… Mas ela também trouxe boas notícias. A partir de amanhã de manhã, o tempo deve melhorar.



“A temperatura já vai chegar aos 24°C. Na sexta 26°C e no sábado, 30°C", conclui Juliana.





Ufa… Então, bora colocar o Pingo no I… É claro que chuva é sempre bem-vinda, ainda mais numa crise hídrica. Mas que tudo fica mais difícil com esse frio, ah isso fica! Opa, pensando bem, quase tudo!







TÁ FEIO!

Já tem um tempinho, todo mundo sabe, que a China não tá comprando carne do Brasil… E o que isso significa pra gente? Que tá sobrando carne, e que o preço dela deveria cair. Dizem que caiu em 25%, mas alguém viu despencar? Porque eu só vejo subir!



Não existe isso de que a arroba do boi tá mais barata… É história pra ele dormir! (O boi, é claro) A que ponto a gente chegou…



As agências reguladores permitem aumento de tudo e a gente é obrigado a engolir, mas por que não existe o fator contrario? De permitir a diminuição do valor quando se há em estoque?!



Ah, essa é mole… Porque no meio período, tem a cadeia produtora e negociadora! E esses daí, com certeza não passam fome. E claro, só comem picanha de primeira!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Eita churrasco indigesto e salgado, e tenho dito!