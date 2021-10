Cristo Redentor: o mundo inteiro ama e se curva - Divulgação

Cristo Redentor: o mundo inteiro ama e se curvaDivulgação

Publicado 11/10/2021 04:00

Primeiro foi a queda das redes sociais que atrapalhou… Agora, é um feriadão no meio do caminho…

Pra quem não sabe do que a gente está falando, é ainda sobre a história do Vinicius Matheus, de 21 anos, confundido com o filho de um traficante e preso por um crime que ele sequer cometeu ou tem envolvimento…

Pelo simples fato do seu pai ter o mesmo nome do bandidão em questão, e do filho dele, que nem era homônimo e já morreu, participar dos “negócios”.

Hoje já faz 1 semana dessa angústia e da covardia feita com ele e com a sua família, que sofre e luta pra encontrar um final feliz.



Por causa desse feriado, o advogado dele só vai conseguir ir ao fórum depois de amanhã.

Pra se ter noção, Vinicius foi preso no dia que todas as redes sociais caíram! O pai dele, o inocente, só conseguiu entrar em contato quando ele já estava a caminho do Rio.



Bizarro tantos acontecimentos em tão pouco tempo!

Já não é de agora que essa coluna mostra situações em que a justiça comete erros…

Mas não é só a gente aceitar que há erros, que isso pode acontecer, como a gente já falou por aqui. Aí é que tá o problema!



No caso de Vinicius, e de tantos outros, foi um erro no primeiro momento, sequenciado de negligências, que afetam de uma forma tão absurda um princípio básico da vida do ser humano, que é a liberdade.

E tudo o que aconteceu com ele só coloca em xeque a reputação de uma pessoa inocente perante à sociedade



Isso é extremamente grave!

Casos como o dele precisam ser analisados e discutidos com rigor.

Que essa soltura saia logo, por ele e por tantos outros que já passaram por essa triste realidade.

3,2,1… Hoje não tem dedo na cara. Tem um pedido desesperado de uma família por justiça!

PINGO NO I

A suposta morte do tal Piranha do Castelar, envolvido no desaparecimento dos três meninos de Belford Roxo, só mostra o quão sinistra é a maneira que o tráfico tem de resolver suas “pendências”.



Com o tribunal do crime, não tem desenrolo. Mas, na boa, infelizmente ajuda em nada nas investigações. Pelo contrário… Só atrapalha!



Daqui a 2 meses faz 1 ano que eles desapareceram e ninguém foi preso ou disse o que aconteceu de fato com esses meninos… Alguém precisa ser responsabilizado.



A história é surreal, ao ponto da criminalidade estar resolvendo, da maneira dela, o que a polícia deveria ter resolvido há meses, que é pegar os culpados!



Então, bora colocar o Pingo no I…



Fica impossível falar em um final de justiça pelos meninos de Belford Roxo, com o tráfico eliminando cada vez mais as evidências.



Todo mundo sabe que foram os traficantes, mas efetivamente, eles estão matando os culpados ou eliminando aqueles que podem entregar os assassinos cruéis dos meninos?



TÁ BONITO!

Já que o dia dele é só amanhã, a minha homenagem vai hoje…



Me lembro exatamente do dia em que cheguei nessa cidade, sem emprego e sem destino. Eu olhei pra ele, fiz uma oração, como minha mãe falou pra eu fazer, e pedi: “Cristo Redentor, que eu seja muito feliz nessa cidade”.



E assim está sendo, há 13 anos. Amanhã ele faz 90! 90 anos que ele abençoa essa cidade que eu tanto amo e escolhi pra ser minha e da minha família.



Uma cidade entre o mar e a montanha e que enfrenta, dia após a dia, dificuldades que até ele deve duvidar!



Mas ele está lá. E sempre vai estar, de braços abertos! Seja pra quem quiser chegar ou pra quem já é daqui.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Parabéns, Cristo Redentor! O mundo inteiro se curva, te ama, e eu só tenho a agradecer… E tenho dito!