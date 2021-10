Marquinhos - Divulgação

MarquinhosDivulgação

Publicado 13/10/2021 01:00

Rio - Na semana das crianças, eu trago a história de um pequeno sonhador…



O nome dele? Marquinhos, como é conhecido por onde anda, ao lado de sua mãe.



Uma mãe solo, que cria seus filhos com muita dificuldade, nesse Brasil dos injustos, da desigualdade, da pobreza cada vez maior… No Brasil dos miseráveis.



Marquinhos frequenta a agora famosa “fila da fome”, onde famílias inteiras se aglomeram para raspar, nos caminhões que param, pelancas e restos de ossos descartados pelos açougues do Rio. A única maneira que eles têm para não sentir a barriga roncar com a falta do alimento.



O menino, que aparenta ter 8, 9 anos de idade, é muito comunicativo e assim que avistou um colega jornalista, fez logo um pedido: “moço, você pode gravar um vídeo?”



Na hora, meu amigo Gustavo Carvalho, disse que sim e perguntou para quem era o recado.



“Pra ISABELE BENITO!”



É… o recado era para mim.



E diante daquela fila enorme, Gu (como eu o chamo) logo pensou que o pedido do menino seria algo ligado a comida… Mas não!



Ele pediu um sonho! Conhecer o Neymar e o MC Poze do Rodo.



Nada além disso… Realizar um sonho. Olha o que é essa criança. Não deve sequer ter tomado café da manhã, e tá numa fila com um sorriso gigante no rosto.



Que tapa na cara!



Criança é assim. Sempre sonhando! E isso me bateu muito forte, porque reflete em nós, adultos, as crianças que existem dentro da gente, a que todos fomos.



O Marquinhos não é diferente de mim, de você ou de outras crianças… Afinal, todos somos sonhadores, não importa a idade.



Ele apenas não tem o que merece por direito: alimentação e respeito, para não precisar pegar osso numa fila de manhã.



Mesmo com muito esforço dos canalhas, corruptos, desses homens miseráveis que deveriam amparar essas crianças, eles não matam uma coisa dentro delas: os sonhos.



Criança é isso… Pureza. É a esperança de um futuro que pode dar certo. Mesmo vivendo na pele a dura realidade chamada fome.



Que Deus te abençoe e te dê muitas oportunidades na vida, Marquinhos. Sonhe muito!

PINGO NO I

Então quer dizer que a CPI da Covid descobriu que os hospitais federais do Rio fizeram esquemão de superfaturamento igual ao da Secretaria Estadual de Saúde no início da pandemia? Hmmm… Esquema esse que inclusive tirou do cargo de governador Wilson Witzel.



Que bizarro… E detalhe: segundo as investigações, com as mesmas empresas!



Tudo ainda está sendo apurado, mas o que se aponta é que o que eles tanto criticavam, era feito igualzinho, igualzinho…



É irregularidade e aditivo milionário até dizer chega! Pura corrupção e desvio de dinheiro.



Há indícios até de empresas envolvidas com milícias… Isso que a gente pode chamar de plus, hein! Coisa de primeira linha.



Enquanto isso, o que a gente viu durante esse período foram hospitais federais agonizando e desaparecendo no auxílio do combate à pandemia.



Bora colocar o Pingo no I…



Só me resta dizer o que? Isso Vai dar chabu! Vai dar ruim! E a gente vai acompanhar de pertinho.



TÁ FEIO!

Depois eles não querem que a gente reclame…



O nosso leitor Luis Paulo da Silva, morador de Caxias, entrou em contato com a coluna para reclamar da estação de trem de Imbariê. Segundo ele, é uma zona só! Muita sujeira, usuários de crack, mato alto… Abandono mesmo.



“Ninguém faz nada, é uma bagunça generalizada…Aspecto de largada”, afirma ele.



Alô, Supervia! Bora lá checar? Se a situação da estação tá assim, eu não quero nem imaginar o resto… Não adianta chorar depois com os outros problemas que acontecem, como os roubos de cabos que a gente vê por aí.



Já dizia o ditado: “Quando o gato sai, os ratos fazem a festa”.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É bom ficar de olho, o povo tá avisando, e tenho dito.