Cabo Karla Oliveira e a equipe do "Segurança Presente": solidariedade no calçadão de Bangu; - divulgação

Cabo Karla Oliveira e a equipe do "Segurança Presente": solidariedade no calçadão de Bangu; divulgação

Publicado 18/10/2021 06:00

Quem diria que um skate mudaria a vida de uma pessoa em condição de rua… A história aconteceu há quase um mês, mas agora, nesse fim de semana, que o vídeo viralizou. Era para ser mais um dia normal de trabalho da cabo Karla Oliveira e de toda a equipe do “Segurança Presente”, em Bangu.



Isso se não fosse a imagem de um homem, deficiente, se arrastando pelo calçadão de um dos bairros mais quentes do Rio de Janeiro! Na hora que Karla e a equipe presenciaram a cena, eles pensaram: “Como amenizar o sofrimento daquela pessoa?”



Foi aí que o agente civil Valente sugeriu que a equipe comprasse um skate, de forma emergencial, para o tal senhor. E todos do projeto, sem exceção, abraçaram a ideia! Que maneiro, né?! Uma pessoa que quase sempre fica ali, invisível, receber esse tipo de ajuda é de aquecer o coração de qualquer um!

“Eu estou na polícia há quase nove anos e fico muito feliz de honrar essa farda e levar um pouco do amor de Deus a cada um que ajudamos. A gente também fica um pouco invisível para a sociedade, mas a verdade é que a gente está ali todos os dias, presentes pra tudo”, conta Karla, mãe de duas meninas.

Quanto orgulho que essas filhas devem ter, hein?! Infelizmente não há espaço suficiente nessa coluna pra colocar o nome de toda a equipe do “Bangu Presente”, mas a cabo Karla, com certeza, está representando a todos!



Parabéns pela atitude! E a gente já sabe que essa não foi a primeira vez, hein! É essa a polícia que a gente também espera… Que represente seu povo nos seus momentos de dificuldades, oferecendo, é claro, segurança, mas principalmente com a mão estendida pra quem grita por socorro.



A coluna nem sempre precisa do “dedo na cara” para ser transformadora. Uma notícia como essa pode mudar você aí a enxergar quem nunca é visto!









PINGO NO I

48 vezes… Esse é o número de passagens policiais que uma estelionatária, presa na semana passada na Taquara, tem nas costas! Vai gostar de ser presa assim, hein…



É isso que a gente pode chamar de “rir na cara do perigo”. A mulher vai presa, mas em pouco tempo tá na rua aplicando golpe novamente. Bizarro! Seria cômico, se não fosse trágico.



Sabe o porquê disso? Porque a polícia prende, investiga, mas no Brasil esse tipo de crime não dá cadeia. Ela pode rodar quantas vezes for, que no final vai continuar debochando da cara de quem a coloca presa.



“Isso mostra com muita clareza como a impunidade é o grande fator de estímulo para o crime. O Brasil vive uma pandemia de estelionatos, todo mundo já foi vítima ou conhece alguma vítima de fraude! Nossas leis penais, frouxas, não desestimulam essas práticas”, afirma o delegado Rafael Barcia.



Tem que ter estômago pra aguentar um negócio desse… Então, bora colocar o Pingo no I…



Já que ela está em cana, que não saia de lá mais… Mas se sair, como a gente sabe que vai, alguém a coloca no Livro dos Recordes? Porque com certeza ela já está planejando o próximo trambique! Ê, Brasil…







TÁ BONITO!

TÁ BONITO! "Outubro Rosa Pet" - divulgação

TÁ BONITO! "Outubro Rosa Pet" divulgação

Olha que gracinha essa cadelinha resgatada das ruas, fazendo os seus exames preventivos contra o câncer de mama… É ué, tá achando que é só ser humano que passa pela doença? Nada disso! Os animais também precisam dos mesmos cuidados que nós.



Por isso, nesse “Outubro Rosa Pet”, a Subsecretaria de Promoção e Bem-Estar Animal de São João de Meriti, junto do Instituto Arca de São João, oferece até o fim do mês exames gratuitos!



Trabalho lindo, né? Então não invente de dar mole com a saúde do seu bichinho de estimação. É só entrar em contato pelo telefone (21) 99813 -3737 e marcar!



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… O negócio é saúde pra todo mundo, até para os de quatro patas, e tenho dito!