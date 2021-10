Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) - Reprodução / Internet

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj)Reprodução / Internet

Publicado 20/10/2021 09:25 | Atualizado 20/10/2021 09:31

Rio - A reitoria da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) anunciou, nesta terça-feira (19), a criação de auxílio-creche para estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado) que tenham filhos em idade de educação infantil. O valor será o mesmo concedido aos servidores da instituição, R$ 900,00 por criança. Os estudantes precisam estar regularmente matriculados e os filhos devem corresponder a faixa etária estipulada: de 0 a 7 anos incompletos (6 anos, 11 meses e 29 dias).



No caso de ambos os pais serem estudantes da Uerj, apenas um deles receberá o benefício. O auxílio-creche será fornecido de acordo com o orçamento destinado aos programas de assistência estudantil. A Pró-reitoria de Políticas e Assistência Estudantis (PR4) será responsável pela regulamentação, procedimentos e execução do pagamento. Alunos do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-Uerj) que se enquadrarem nos requisitos previstos também poderão receber o auxílio.



Auxílio-transporte na pandemia



Outra medida anunciada foi a criação do auxílio-transporte emergencial, a ser pago durante a pandemia, conforme a modalidade do curso: presencial ou semipresencial. Para a primeira categoria, o valor será de R$ 300,00; para a segunda, R$ 50,00. A iniciativa, segundo a Uerj, tem o objetivo de compensar a falta do Passe Livre Universitário, que foi suspenso pela Prefeitura do Rio e afeta os estudantes que continuaram participando de atividades na linha de frente contra a covid-19.



“É com alegria que estamos atendendo a essas importantes demandas do alunado da Uerj. Queremos garantir o pleno desenvolvimento acadêmico dos nossos estudantes e reduzir a evasão que, muitas vezes, ameaça o futuro daqueles que querem estudar, mas enfrentam dificuldades com crianças pequenas em casa ou até mesmo para se deslocar até a Universidade, principalmente depois da pandemia”, ressalta o reitor Ricardo Lodi.



O benefício do auxílio-transporte será destinado aos alunos de graduação cotistas ou em situação de vulnerabilidade socioeconômica comprovada perante a PR4. O estudante precisa estar inscrito em disciplinas e ter frequência mínima de 75%. A modalidade será definida pela direção de cada unidade, segundo as matérias disponibilizadas no período.

Bolsa incentivo





Reitor da Uerj, Ricardo Lodi explicou que o objetivo é solucionar problemas que diminuam a evasão estudantil durante a pandemia. "Essa bolsa não vai contemplar só os cotistas, mas também aqueles em vulnerabilidade social, a exemplo do que foi feito na entrega de tablets e pacote de dados. Estamos apostando forte na política de permanência estudantil para atravessar esse momento pandêmico com o menor índice de evasão estudantil possível”, afirmou.



O valor da bolsa será de R$ 550, igual ao que é pago aos alunos cotistas da graduação.



Aumento para professores da rede estadual



