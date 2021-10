Uerj - Reprodução / Internet

Publicado 12/10/2021 14:30

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro criou uma bolsa de incentivo para alunos da pós-graduação em situação de vulnerabilidade econômica. As bolsas serão destinadas aos estudantes selecionados pela reserva de vagas e aos que ingressaram pela ampla concorrência após comprovação de vulnerabilidade social e econômica.

Reitor da Uerj, Ricardo Lodi explicou que o objetivo é solucionar problemas que diminuam a evasão estudantil durante a pandemia. "Essa é uma dívida que a Uerj começa a pagar com nossos mestrandos e doutorandos que ingressam na Universidade pelo sistema de reserva de vagas. A novidade é que essa bolsa não vai contemplar só os cotistas, mas também aqueles em vulnerabilidade social, a exemplo do que foi feito na entrega de tablets e pacote de dados. Estamos apostando forte na política de permanência estudantil para atravessar esse momento pandêmico com o menor índice de evasão estudantil possível”, afirmou.

O valor da bolsa será de R$ 550, igual ao que é pago aos alunos cotistas da graduação. Para ter acesso ao benefício, os alunos precisam ter a matrícula ativa e não podem estar vinculados a outras bolsas internas da Uerj ou de agências de fomento à pesquisa. O incentivo irá durar por um semestre e pode ser prorrogado por até dois semestres.