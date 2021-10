Paulo César, Fabrício e Jorge são moradores de Itaguaí - Divulgação

Rio - "A gente têm esperança que todos estejam bem, mas precisamos que retornem para casa". A frase é da professora Isabela Townsend de Abreu, de 31 anos, irmã do comerciante Jorge Teixeira de Abreu Filho, desaparecido desde o último dia 6 , ao lado dos colegas de trabalho Fabrício Oliveira e Paulo César Soares Santos. Os três são moradores de Itaguaí e transportavam botijões de gás quando foram vistos pela última vez voltando de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O caminhão usado por eles foi encontrado e levado para a perícia técnica.

"Então, o caminhão foi levado ontem (segunda) para a perícia e estamos aguardando o posicionamento. Estamos apreensivos e preocupados", desabafou a professora.

Jonathan Santos, filho de Paulo César Soares Santos, afirmou ao DIA que a família fica mais apreensiva a cada minuto sem resposta pelo paradeiro do pai. O rapaz diz ainda que a mãe está tomando medicações, mas que mantém a esperança que Paulo César esteja vivo. "É uma agonia sem limites, mas eu tenho certeza de que meu pai está vivo", afirmou o rapaz.

Os três amigos desapareceram um uma região controlada pela milícia. Paulo César é sargento da reserva e trabalhava com Jorge.

Os parentes fizeram o registro de desaparecimento inicialmente na 50ª DP (Itaguaí), mas o caso foi encaminhado para o Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Na próxima quarta-feira, a polícia irá decidir se o desaparecimento será investigado pela especializada ou encaminhado para a 36ª DP (Santa Cruz). De forma conjunta, as delegacias estão colaborando com as diligências.