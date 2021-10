Festa no Cavalão termina com chegada de PMs do 12º BPM (Niterói) - Reprodução

Publicado 12/10/2021 22:07

Rio - Uma festa de rua não autorizada pela Prefeitura de Niterói foi encerrada pela Polícia Militar, na madrugada desta terça-feira, na comunidade do Cavalão, em Icaraí, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com registro, PMs do Batalhão de Niterói (12º BPM) receberam denúncias de aglomeração no local, onde também estava montada uma lona.

Ao chegarem na rua, os policiais orientaram a desmontagem de toda a estrutura. Informações preliminares, dão conta de que a festa, que se estendia desde a noite de segunda-feira, era a comemoração do aniversário de uma moradora.