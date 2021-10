Sede da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), no Centro de Niterói, na Região Metropolitana - Reprodução

Publicado 12/10/2021 20:14 | Atualizado 12/10/2021 20:14

Rio - Um homem morreu, na madrugada desta terça-feira, após invadir a casa de um policial civil em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Segundo a vítima, ele teria invadido a casa com um punhal, o que teria feito o agente reagir. As identidades do suspeito e do policial não foram divulgadas.

Durante a madrugada, policiais do 12º BPM foram acionados para a ocorrência, que aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto, em Santa Bárbara. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do homem. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) investiga o caso.