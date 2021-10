Rádio transmissor e máscara de carnaval foram apreendidas com ele - Foto: Reprodução / Operação Segurança Presente

Publicado 12/10/2021 18:18 | Atualizado 12/10/2021 18:28

Rio - Um homem foi preso, neste domingo, por associação ao tráfico em Piratininga, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Com ele, foram apreendidos um radiotransmissor e uma máscara de carnaval. A identidade do suspeito não foi divulgada.

A prisão foi feita por policiais da Operação Segurança Presente de Niterói na rua Gerson Gonçalves. Quando os agentes abordaram o suspeito, ele tentou esconder o radiotransmissor.

O suspeito foi encaminhado para a 81ª DP (Itaipu) e, em seguida, para a 76ª DP (Centro), onde os itens ficaram apreendidos. O homem possuía cinco passagens pela polícia.