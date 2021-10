Quinta da Boa Vista recebeu pais e filhos neste feriado de Dia das Crianças - Divulgação

Quinta da Boa Vista recebeu pais e filhos neste feriado de Dia das CriançasDivulgação

Publicado 12/10/2021 17:25

Rio - A Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, foi uma ótima opção para papais que buscavam uma programação ao ar livre e gratuita para as crianças se divertirem neste dia 12, data destinada aos pequenos. Em comemoração ao Dia das Crianças, a Quinta da Boa Vista contou com uma programação especial. No período da tarde, quando o tempo começou a abrir, o espaço recebeu ainda mais visitantes. Crianças também puderam aproveitar os passeios de pedalinho e caiaques no lago do Parque e nos córregos.



Movimentação na Quinta da Boa Vista, Zona Norte da cidade Gilvan de Souza / Agencia O Dia

Neste ano, diferentemente de 2020, as atrações puderam acontecer de forma presencial, com shows, circuitos, oficinas e até mesmo parkour.

Também pela manhã, às 10h, os autores Tiago Vilariño e Tais Faccioli fizeram uma atividade com o livro "O menino que descobriu as cores". À tarde, às 14h, a animação ficou por conta da contação de histórias. O ponto alto do evento aconteceu às 15h, com o show da banda 'Animal', com performances de personagens infantis que fazem parte do imaginário dos pequenos.

Para garantir a segurança dos frequentadores durante o feriado, equipes da Guarda Municipal do Rio estiveram durante a manhã e tarde no local.



Equipes da @GMRio atuando na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, com foco no ordenamento urbano e na segurança dos frequentadores do parque neste feriado do dia 12 de outubro. pic.twitter.com/gqiaiTt799 — Guarda Municipal Rio (@GMRio) October 12, 2021

O parque abre diariamente das 6h às 18h e a entrada é gratuita.