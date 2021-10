Publicado 13/10/2021 00:00

O Estado do Rio conta com mais de 90% da população imunizada com a primeira dose da vacina contra a covid-19. Não é hora de baixar a guarda. Estamos no caminho para sair dessa crise!

A postura de Luciano Bandeira, presidente a OABRJ, em relação a prisão do jovem Vinícius Matheus, preso em seu trabalho por uma questão de homônimo, é acertada. Para prender uma pessoa, expô-la a tudo que se passa em um presídio, é necessário toda certeza. Todo apoio é importante.