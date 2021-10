Entregador de aplicativo foi atropelado no Centro do Rio - Foto: Reprodução / Movimento Bike Delivery

Publicado 12/10/2021 22:02

Rio - Um entregador de aplicativo morreu, na noite desta terça-feira, ao ser atropelado por um ônibus no Centro do Rio. A vítima, identificada como Evangelista Ribeiro, de aproximadamente 35 anos, foi encontrada pelo Corpo de Bombeiros já sem vida.

Os militares do Quartel Central foram acionados às 18h35 para socorrer Evangelista, que estava na esquina da Rua do Resende com a Rua Coronel Sampaio. Líder do Movimento Bike Delivery Carioca, Ribeiro Show contou que a família da vítima chegou logo após o acidente. Evangelista estava trabalhando como entregador no Rio há pouco menos de um mês.

"O entregador não tinha muita experiência, se desequilibrou e caiu em baixo do pneu do ônibus. O motorista ia embora e foi interceptado pela Polícia Militar. Ele foi detido no local do acidente e enfim, o rapaz veio a óbito. Ele veio do Ceará, não tinha nem um mês de trabalho e aconteceu essa tragédia aí", afirmou Ribeiro, que estava no local logo após o acidente.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da vítima. A Polícia Civil foi acionada para fazer perícia no local.