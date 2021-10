O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá) - Foto: Maurício Peçanha

O caso foi registrado na 82ª DP (Maricá)Foto: Maurício Peçanha

Publicado 12/10/2021 19:21

Rio - Um cliente de um bar no bairro de Ipiíba, em São Gonçalo, foi baleado por um homem que entrou no local armado durante a madrugada desta terça-feira. De acordo com policiais militares, a vítima, que não teve o nome divulgado, contou que estava jogando sinuca quando o criminoso, embriagado, iniciou uma discussão com ele. Em seguida, se retirou do bar e retornou minutos depois com uma arma em punho.



Sem tempo para reagir, o cliente foi baleado duas vezes. O autor dos disparos conseguiu fugir do local do crime. Policiais da 6ª CIA de Maricá foram acionados às 1h para verificar a ocorrência. Ao chegarem no local, a equipe foi informada que a vítima foi transferida para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal (HMCML), em Maricá.



Até o momento não há informações do estado de saúde do homem baleado. O caso está sendo investigado pela 82ª DP (Maricá).