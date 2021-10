Leniel Borel e o filho Henry - Arquivo pessoal

Leniel Borel e o filho HenryArquivo pessoal

Publicado 12/10/2021 16:56 | Atualizado 12/10/2021 17:34

Rio - O pai do menino Henry Borel, de 4 anos, morto no dia 8 de março em decorrência de agressões sofridas pelo ex-vereador Doutor Jairinho, fez uma postagem emocionada nas redes sociais neste Dia das Crianças. O engenheiro Leniel Borel, que participou na última quarta-feira da audiência de instrução e julgamento sobre a morte de Henry, usou o Instagram para falar sobre o primeiro feriado destinado aos pequenos sem seu filho.



"Hoje é o primeiro Dia das crianças sem meu filhinho, e fico apenas com as lembranças da criança mais incrível que meu menininho é! Que a justiça seja feita pelo meu Henry e por todas as crianças que não estão mais conosco por causa de alguma violência", pediu.



Na postagem, Leniel traz fotos com a trajetória do pequeno Henry, dos primeiros meses, até as vésperas do trágico dia 8 de março, quando o menino foi dado como morto. A mãe, Monique Medeiros, e o padrasto, Jairo Souza Santos Junior, o Dr. Jairinho, são acusados da morte da criança.



"Se uma criança sofre maus tratos de quem deveria proteger é responsabilidade também de quem está ao redor denunciar! Violência contra criança é covardia, é crime! Vamos cuidar das nossas crianças! Dia das Crianças: O maior PRESENTE é a PROTEÇÃO!", compartilhou Leniel.



O julgamento do caso segue em dezembro, quando serão ouvidas as testemunhas de defesa. A previsão é que as novas audiências aconteçam nos dias 14 e 15 de dezembro deste ano.

Na fase de acusação, na última semana, foram mais de 14 horas de depoimentos.



Henry Borel morreu no dia 8 de março e, segundo denúncia do Ministério Público do Rio (MPRJ), sofreu sessões de tortura do padrasto, Dr. Jairinho. Enquanto a mãe do menino, a professora Monique Medeiros, ex-namorada de Jairinho também é ré na ação por participação.

Outdoor em homenagem ao menino Henry Borel foi instalado na Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes Reprodução

Outdoors

Em homenagem ao filho, o engenheiro também financiou a colocação de dois outdoors com um alerta para os pais e adultos sobre a importância da proteção às crianças. As duas peças foram instaladas no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, um deles na Avenida das Américas, próximo à Estação BRT Nova Barra, e a outra, na Av. Guiomar Novaes. Ambos trazem a foto de Henry e a seguinte mensagem: "Dia da Crianças: o melhor presente é a proteção".



View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Leniel Borel de Almeida Junior (@lenielborel)