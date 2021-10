Carro seguia pela rodovia quando caminhão entrou sem sinalizar na pista - Reprodução

Publicado 12/10/2021 19:16 | Atualizado 12/10/2021 19:23

Rio - Um acidente entre um carro e um caminhão deixou pelo menos cinco pessoas feridas na Rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, na altura de Maricá, na Região dos Lagos do Rio, na tarde desta segunda-feira. Três das vítimas estavam no carro e duas no caminhão, uma delas é um adolescente de 17.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas do carro tinham 17, 25 e 41 anos. Todos passaram por atendimento médico e foram levados para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, em Maricá. Os dois homens que estavam no caminhão, de 47 e 34 anos, tiveram ferimentos leves, foram atendidos no local e preferiram não ir para a unidade de saúde.

De acordo com informações preliminares, o carro, um Fiat Grand Siena, seguia pela rodovia na altura do bairro Itapeba, quando um caminhão saiu do acostamento de surpresa. O veículo chegou a frear para não bater, mas terminou colidindo na traseira do caminhão. O choque provocou estrago na dianteira do veículo, que ficou parado bloqueando a via por pelo menos uma hora.

O DIA procurou a Secretaria Municipal de Saúde de Maricá para obter atualização sobre o estado de saúde das vítimas mas, até o momento, não obteve retorno.