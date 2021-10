Vacinação - Divulgação/Ascom

Publicado 12/10/2021 17:09

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 1.301.890 casos confirmados e 67.204 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 528 novos casos e 16 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,16%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.231.695 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 44,1%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 20,5%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem uma hora de espera pessoas, enquanto a de enfermaria leva duas horas.

Flexibilização no Rio

"A máscara hoje é uma questão de lei estadual. A lei estadual não fala em flexibilização. Vai ter que passar um novo projeto pela Assembleia Legislativa falando da flexibilização. Essa semana eu já vou conversar com o presidente André Ceciliano para a gente deixar a cargo da Secretaria Estadual de Saúde ter essa possibilidade de flexibilização. Nas próximas duas semanas, a gente já vai tá falando desse processo de flexibilização. Não será de uma vez só, mas com certeza a vacina já está com mais de 60%. Atingindo isso, com certeza a tendência é que se libere o uso de máscara, mas vai ter que ser feito por lei estadual".