Criminoso tentou fugir, mas foi encontrado após cerco de PMs do 35º BPM (Itaboraí)Foto: reprodução internet

Publicado 12/10/2021 16:02 | Atualizado 12/10/2021 16:08

Rio - Policiais do 35º BPM (Itaboiraí) prenderam, nesta terça-feira, um homem com uma mochila cheia de drogas, na Vila Gabriela, em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com o registro, os agentes estavam em patrulhamento pela Rua Dois quando avistaram quatro homens suspeitos; três fugiram e um deles foi capturado. O nome do preso não foi divulgado.

Parte do grupo escapou por um valão da região, mas os policiais fizeram um cerco tático e conseguiram apreender um dos suspeitos. Com eles, os PMs encontraram 180 pinos de cocaína e 100 trouxinhas de maconha.

A prisão e o material apreendido foram registrados na 73ª DP (Neves).