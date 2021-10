Turistas celebram 90 anos do Cristo Redentor junto ao monumento, no Morro do Corcovado - Fábio Costa/ Agência O Dia

Publicado 12/10/2021 16:08 | Atualizado 12/10/2021 16:18

Rio - Turistas de toda a parte do Brasil e do mundo, cariocas e devotos de Nossa Senhora Aparecida receberam uma boa notícia no fim da manhã desta terça-feira (12), dia que se celebra os 90 anos do Cristo Redentor e de Nossa Senhora Aparecida. Depois de passar a manhã fechado por causa do mau tempo, o Trem do Corcovado voltou a levar os visitantes até o Cristo Redentor. Na bilheteria do trem, visitantes fizeram uma longa fila para comprar os ingressos.

Além da reabertura, o sobrevoo da Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira, cancelado anteriormente pelo mau tempo, voltou à programação e deu um belíssimo espetáculo para os visitantes.

O paulista João Cardoso, de 40 anos, foi um entre os centenas de turistas que conseguiram estar pertinho do Cristo nesta data especial. Apaixonado pela cidade maravilhosa, João chegou ao Rio para realizar uma viagem a trabalho e a lazer junto com a sua esposa e enteada. No último dia de passeio, eles conseguiram um tempinho para subir, pela primeira vez, o Morro do Corcovado.



"É um símbolo para o Brasil e para o mundo. É muito emocionante e quando você está aqui, você percebe como é belo e espetacular a cidade. Apesar de muito maltratada pelo poder público, eles não conseguiram apagar em nada a beleza da cidade que sempre encanta, sejam brasileiros ou de fora", disse o Analista de Recursos Humanos, que não descarta a possibilidade de se mudar com a família para a cidade.



Já o engenheiro Marcelo, de 32 anos, saiu do estado do Espírito Santo para visitar o Rio de Janeiro com a namorada Heloísa. Para eles, conseguir estar aos pés do Cristo, no dia em que se celebra os 90 anos do monumento, é um privilégio. "É a minha segunda vez aqui e a primeira da minha namorada. Tenho a felicidade de estar em uma data tão importante. O Rio é bonito demais", disse o turista.





"Viva Nosso Cristo Redentor de braços abertos pra Guanabara abençoando a cidade do Rio de Janeiro!! Viva!! Mãos dadas”; “O Cristo Redentor é símbolo do Brasil. Parabéns!"; "Meus parabéns, espero um dia ir novamente ao RJ para conhecê-lo", escreveram alguns perfis na rede.



Mau tempo mudou programação inicial



do Rio de Janeiro, no Centro do Rio. A programação iniciou às 7h com a missa em Ação de Graças pelos 90 anos do Cristo e em honra da padroeira Nossa Senhora de Aparecida, que também é comemorado todo dia 12 de outubro. A celebração foi presidida pelo arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta. Depois, um imenso bolo de aniversário foi oferecido aos fiéis, enquanto a Charanga Rubro-Negra e o sambista Xande de Pilares animavam a festa.



Com a mudança de local,

O aniversariante também foi um dos assuntos mais falados no mundo nesta terça-feira no Twitter. Entre as mensagens, pessoas de todo o mundo falaram sobre o monumento, que é um dos mais importantes cartões-postais brasileiros e em 2007 foi eleito uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. O tempo instável e fechado fez com que a tradicional missa em celebração pelos 90 anos do Cristo Redentor fosse transferida do Santuário Cristo Redentor para a Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro, no Centro do Rio. Com a mudança de local, muitos fiéis que foram ao Santuário pedir intercessão à Nossa Senhora Aparecida aproveitaram a presença da réplica do coração do monumento do Cristo, construído em pedra sabão, o mesmo material do original, para pedir proteção ao símbolo que está sempre de braços abertos para o Rio.

O padre Omar Raposo, reitor do Santuário do Cristo Redentor e também colunista do DIA, falou sobre o monumento como símbolo do acolhimento carioca. "O Cristo nos inspira mais e mais a boas práticas, ao acolhimento e ao desenvolvimento de nossa cidade, estado e país. O Cristo de braços abertos evidencia um país de braços abertos, e também quer indicar novos caminhos, ser receptor de grandes luzes", comentou padre Omar.

A comemoração contou também com a presença do prefeito do Rio, Eduardo Paes, do governador do estado Cláudio Castro, e do comandante militar do Leste, José Eduardo Pereira.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes