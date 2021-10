Santa Missa de 90 anos do Cristo Redentor na Catedral Metropolitana - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 12/10/2021 12:52

Rio - Jean Nunes da Silva desceu Santa Teresa com a família para acender uma vela na Catedral Metropolitana do Rio, como faz todos os anos, no dia 12 de outubro. Devoto de Nossa Senhora Aparecida, ele não sabia que a Catedral recebia os festejos de comemoração aos 90 anos do Cristo Redentor, nesta terça-feira. Aproveitou, claro, para pedir a ele também e se cercar de todos os lados.

A família mora próximo do Corcovado e percebeu o tempo nublado, mas não sabia que a cerimônia que seria realizada no alto havia sido transferida para a Arquidiocese. "Foi uma coincidência, não sabíamos. Mas já que estamos aqui, vamos orar também", disse a esposa, Flávia Nunes da Silva, ao lado da filhinha Jeany Victória, de dois anos. "Todos os anos estamos aqui, acendemos nossas velas em agradecimento e também pedindo novas conquistas", comentou Jean.

Semana de aniversário terá prestação de serviços à população em vulnerabilidade social

A missa de aniversário do Cristo durou até às 10h, e foi presidida pelo arcebispo do Rio, dom Orani Tempesta. Depois, um imenso bolo de aniversário foi oferecido aos fiéis, enquanto a Charanga Rubro-Negra e o sambista Xande de Pilares animavam a festa.

Desta terça-feira (12) até o próximo sábado (16), a Catedral Metropolitana do Rio realiza uma feira de ação de cidadania voltada à população de rua, ou em vulnerabilidade social. Serão oferecidos serviços médicos como exames, acolhimento e atendimentos de higiene bucal; profissionais, com vagas em cursos e encaminhamento para o mercado de trabalho; e cidadãos, como oficinas de empreendedorismo e atendmeinto a mulheres vítimas de violência.