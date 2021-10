Corpo de Bombeiros faz festa de Dia da Crianças - Foto: Divulgação / Jessika Leal

Corpo de Bombeiros faz festa de Dia da CriançasFoto: Divulgação / Jessika Leal

Publicado 12/10/2021 19:45

Rio - O Corpo de Bombeiros fez uma comemoração especial com crianças de projetos sociais, nesta terça-feira, em homenagem ao Dia das Crianças. O Quartel Central recebeu integrantes da Casa Lar de Balthazar, Lar de Maria Dolores e Orfanato Santa Rita de Cássia, além dos filhos e dependentes de bombeiros militares.

Ao todo, 250 crianças participaram da festa, que contou com brincadeiras, atividades lúdicas feitas por um grupo de animação e distribuição de brindes. O evento também celebrou o Dia de Nossa Senhora Aparecida com uma missa em homenagem à padroeira do Brasil.



"Há um ano no comando, busco ampliar nossa atuação também para o social. Acredito nas crianças. Elas são o futuro da nossa sociedade. Podemos contribuir com cultura e educação. Esses eventos são uma oportunidade para elas", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.