Leuvis Manuel Olivero, foi morto enquanto caminhava pela calçada, em Vila Isabel - Divulgação

Publicado 12/10/2021 18:06 | Atualizado 12/10/2021 18:19

Rio - Familiares e amigos do escritor Leuvis Manuel Olivero Ramos, de 38 anos, morto a tiros na noite de domingo, na Tijuca, na Zona Norte do Rio, estão fazendo uma vaquinha na internet a fim de arrecadar dinheiro para que o sepultamento dele seja realizado nos Estados Unidos. O objetivo é conseguir juntar US$ 15 mil.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DH) investiga o caso para descobrir quem matou o escritor e porquê.Lu, como era carinhosamente chamado, nasceu na República Dominicana e se naturalizou americano. Os amigos contaram que, há pouco mais de dez anos, ele deixou os Estados Unidos para viver no Brasil."Você nunca sabe aonde sua criatividade o levará... Leuvis Olivero, de Lawrence, Massachusetts, viveu uma vida de aventuras e sua sede por conhecimento, comunidade e arte o levou ao Brasil; onde abraçou a história do país, a política, a capoeira e principalmente a rua.", diz o texto da vaquinha online.Um amigo do escritor, que preferiu não se identificar, contou que Lu era muito engajado em causas sociais."Ele era muito envolvido com causas sociais e combatia o preconceito de todas as formas, o religioso, racial, social. Ele era um cara positivo, um pacifista e se envolvia muito nas causas em que lutava. Fora sua militância, ele era um grande pai, estava com a sua filha em tudo que é canto. Um grande homem, super inteligente, solícito e ajudava todo mundo", falou.Os amigos também contaram que Olivero já chegou a comentar que se sentia perseguido.O escritor já tinha 11 livros publicados um deles em homenagem à vereadora Marielle Franco, entitulado 'Memória Viva' e outro com uma crítica ao governo de Jair Bolsonaro, chamado 'Enquanto o ódio governava, a rua falava'. vaquinha nomeada de "Help Bring Lu Home" (Ajude a trazer o Lu para casa), já arrecadou até o momento U$ 1.190,00. O objetivo é conseguir arrecadar 15 mil dólares."Enquanto lamentamos nossa perda, esteja ciente de que tudo está pendente. Nosso foco agora é trazer Lu para casa e celebrar sua vida".