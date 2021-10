Michel Sabarino de Souza trabalhava com o pai e deixa uma filha de um ano - Divulgação

Publicado 12/10/2021 13:28 | Atualizado 12/10/2021 14:40

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) investigam o assassinato de Michel Sabarino de Souza, de 30 anos. Ele foi morto no início da manhã de segunda-feira, dentro do bar do pai, no Barreto, em Niterói.



Testemunhas contaram que por volta das 7h, um homem chega sozinho em uma moto e para em frente ao estabelecimento, na Rua Galvão. Ele desceu, entrou na cozinha do bar e disparou três tiros contra Michel.



O crime aconteceu pouco tempo depois que o pai da vítima deixa o local. A movimentação de chegada e saída do criminoso foi flagrada por câmeras de segurança da região. A ação durou menos de um minuto. Nas imagens, também é possível ver a vizinhança saindo para a rua, após ouvirem os tiros.