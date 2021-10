Dentra.RJ lançou o aplicativo 'Identidade Digital RJ' - DIVULGAÇÃO

Dentra.RJ lançou o aplicativo 'Identidade Digital RJ'DIVULGAÇÃO

Publicado 20/10/2021 10:12 | Atualizado 20/10/2021 11:49

Rio - O Detran.RJ lançou nesta quarta-feira (20) o aplicativo 'Identidade Digital RJ', que vai permitir aos cidadãos do estado do Rio o acesso ao RG através do telefone celular. A ferramenta já está disponível nas lojas Android e IOS dos smartphones. O serviço não é obrigatório, mas serve de opção para quem não quer usar o documento físico.

Por enquanto, o modelo digital está disponível somente para maiores de 18 anos que emitiram a carteira de identidade a partir de 5 de abril de 2019, quando elas passaram a ser impressas com um QR Code na parte interna. É este código que dá acesso ao documento. Segundo o Detran, os que tiverem a carteira sem QR Code podem fazer a segunda via, e depois acessar o aplicativo. Após cada período de 12 meses, será necessário que o portador do documento refaça novamente o processo de autenticação.

"Nossa meta é deixar o Detran.RJ cada vez mais digital. Com o novo aplicativo, o cidadão tem o documento com mais facilidade, na palma da sua mão. Posteriormente, vamos disponibilizar outros serviços no app, como marcação de serviços de identidade e localização das unidades de atendimento mais próximas", afirmou o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

A expectativa é de que, em breve, responsáveis possam autorizar a emissão dos documentos dos filhos menores de 18 anos.

Confira o passo a passo para obter sua identidade digital:



1- Baixar o aplicativo “Identidade Digital RJ” disponível nas plataformas Android e IOS;



2- Conceder as permissões necessárias para funcionamento do aplicativo;



3- Escanear o QR Code disponível na parte de dentro da identidade física;



4- Disponibilizar reconhecimento facial via aplicativo;



5- Criar senha numérica para login do aplicativo;



6- Se todos os dados estiverem corretos, o documento estará disponível no formato digital.