Agentes estiveram no local no início da tarde desta terça-feira - Divulgação

Publicado 19/10/2021 17:01 | Atualizado 19/10/2021 19:16

Rio - A Polícia Civil fechou, nesta terça-feira, uma clínica de idosos irregular no bairro Monjolos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. De acordo com informações da 72ª DP (São Gonçalo), os idosos atendidos no estabelecimento estavam sendo mantidos em situação de vulnerabilidade. A casa ficava na Rua Itueira.

De acordo com denúncias recebidas pela distrital, idosos vinham sendo mantidos no local em condições precárias. Ao chegar no local, os policias registraram a falta de alimentos para os internos, uma vez que a geladeira da casa tinha apenas alguns itens. A condição de higiene dos pacientes também é precária.

Segundo o delegado Allan Duarte, titular da 72ª DP, o local tinha condições insalubres para os pacientes. Entre os problemas vistos, uma piscina no local estava com água empoçada no fundo, onde havia lodo e proliferação de mosquitos. "Estamos registrando tudo em um laudo para instaurar um inquérito ou não com todas os crimes", pontuou o delegado.

Até o momento, ninguém foi preso na ação. Os idosos que estavam internados no local foram entregues aos cuidados de seus parentes.