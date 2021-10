Camelôs no Centro do Rio - Arquivo O Dia

Camelôs no Centro do RioArquivo O Dia

Publicado 19/10/2021 18:28 | Atualizado 19/10/2021 18:41

Rio - Camelôs que mantinham suas barracas no Largo da Carioca, no Centro do Rio, estão sem trabalhar há três semanas após a prefeitura pedir que eles saíssem do local com a promessa de entregá-los um certificado com autorização para atuarem definitivamente na região. De acordo com Maria do Carmo, integrante do Movimento Unidos dos Camelôs, até o momento não houve acordo algum.

"Na semana retrasada a prefeitura chegou na Carioca e retirou os camelôs do espaço. Nós tivemos uma reunião com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e nada foi feito", disse.

Maria também afirmou que na próxima quinta-feira (21) irá se reunir novamente com a Seop e acredita que haverá uma proposta para a volta dos trabalhadores. "Vamos conversar para ver o que fica decidido, mas enquanto isso as pessoas ficam perdendo mercadoria na rua", finalizou.

Procurada pelo DIA para comentar sobre o caso, a Seop disse que todos os camelôs que atuam no Largo da Carioca são irregulares e que está avaliando pontos possíveis para que os ambulantes possam exercer suas atividades de forma legal, sem impactar o comércio local e a circulação dos pedestres.