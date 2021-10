Boletim desta terça-feira (19) - Reprodução

Boletim desta terça-feira (19)Reprodução

Publicado 19/10/2021 17:16 | Atualizado 19/10/2021 17:17

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 1.307.160 casos confirmados e 67.652 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 1.033 novos casos e 68 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,18%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.237.412 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 34.8%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 19.8%.



Terceira dose segue sem previsão de retomada no Rio



No último sábado a vacinação com a terceira dose foi interrompida no município. A população também enfrenta problemas com a segunda aplicação, devido a falta da AstraZeneca em alguns centros municipais de saúde.