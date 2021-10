Claudio Marsili era apaixonado por esportes e a natureza - Reprodução/Instagram

Publicado 19/10/2021 17:16

Rio - "Cirurgião plástico com vasta experiência", assim Claudio Marsili, de 64 anos, se apresentava em seu site profissional. Nas redes sociais, ele compartilhava o amor pela profissão e muitos momentos de lazer ao ar livre. O médico foi morto com um tiro na cabeça, na manhã desta terça-feira, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio , no momento em que chegava para mais um dia de trabalho em uma clínica, na qual era sócio. A Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte, mas não descarta outra linha de investigação.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima estava em seu carro particular, um Toyota Hilux, e foi abordada por pelo menos três bandidos que estavam em um Sandero preto. Assim que saiu do carro, o médico foi baleado na cabeça e os bandidos fugiram levando o veículo.

O profissional era famoso nas redes sociais e, no Instagram, mostrava detalhes sobre a sua rotina como cirurgião plástico e exibia momentos de curtição ao lado de amigos e familiares. Apaixonado por esportes e a natureza, ele dividia com seus mais de 17 mil seguidores momentos praticando vela, stand up paddle, canoagem e outros exercícios. Confira:

Nos comentários, diversos seguidores deixaram mensagens de pesar. "Você é um ser iluminado, passa confiança e segurança para suas pacientes", disse uma paciente. "Vai fazer muita falta como médico,e pessoa espetacular que era", comentou outra. "Que notícia triste, meus sentimentos a família e amigos", falou uma terceira.

Claudio Marsili era formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), onde concluiu em 1982; e pós-graduação em cirurgia-geral pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele também realizou uma pós-graduação em cirurgia plástica estética e reparadora pela Estácio de Sá e em medicina ortomolecular e desportiva pela Universidade Veiga de Almeida (UVA). No currículo ainda consta doutorado em Saúde Pública pela Universidade de Ciências Empresariais e Sociais (Uces), da Argentina.



Entre os procedimentos que oferecia estavam lipoaspiração, implante de próteses de silicone, abdominoplastica e harmonização facial. Ele também era pai do psiquiatra Italo Marsili, que tem mais de um milhão de seguidores no Instagram. Italo chegou a ser cotado para assumir o Ministério da Saúde.

Mila também publicou em seu perfil no Instagram pedidos para que os seguidores rezem pelo cirurgião e agradeceu o apoio. "Que Deus possa receber com carinho mais um de seus filhos no céu. Obrigada a todos pelas mensagens de carinho", disse em sua publicação.

O Conselho Regional de Medicina do Rio (Cremerj) lamentou a morte do cirurgião.