Fiscalização verifica condições de elevadores, cintos de segurança e demais itens importantes no uso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida - Divulgação

Fiscalização verifica condições de elevadores, cintos de segurança e demais itens importantes no uso de cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzidaDivulgação

Publicado 19/10/2021 18:08

Rio - Fiscais do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) aplicaram 17 multas por problemas em equipamentos destinados aos cadeirantes em ônibus, nesta terça-feira, nos terminais João Goulart (Niterói) e Alcântara (São Gonçalo). De acordo com o órgão, os coletivos pertenciam as empresas Fagundes, Mauá, Rio Ita, ABC, Rio Minho e Ingá.

A fiscalização faz parte da operação "Acessibilidade" que avalia as condições e o funcionamento de equipamentos como plataforma elevatória, sinal sonoro, cinto de segurança e cadeira de transbordo, além de condições gerais dos veículos. Somente este ano, a ação já esteve em terminais rodoviários do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, Macaé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Itaperuna, Cabo Frio e Araruama.



De acordo com o Detro, a meta é percorrer 17 terminais rodoviários de 15 municípios em todo o estado até o fim do ano, com o objetivo de promover a acessibilidade das pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida, atendendo às exigências do Ministério Público e do Conselho Estadual para Política de Integração da Pessoa com Deficiência (CEPDE).