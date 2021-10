Carro de Gutemberg Reis foi atingido por pelo menos três disparos na dianteira - Reprodução do Facebook

Carro de Gutemberg Reis foi atingido por pelo menos três disparos na dianteiraReprodução do Facebook

Publicado 19/10/2021 18:56 | Atualizado 19/10/2021 19:30

Rio - Um carro usado pelo deputado federal Gutemberg Reis (MDB), irmão do prefeito de Duque Caxias Washington Reis, foi atacado a tiros na manhã desta terça-feira (19), em Xerém, na Baixada Fluminense. O parlamentar não estava no carro, que era conduzido por um segurança. Segundo a PM, na fuga, o veículo usado pelos atiradores bateu em outro carro. Os criminosos conseguiram fugir.

Informações preliminares dão conta de que o segurança se encaminhava para encontrar o parlamentar, quando o carro dirigido pelos atiradores emparelho, ultrapassou e iniciou os disparos. O motorista do deputado, então, revidou aos disparos, o que teria assustado os bandidos, que fugiram em seguida.



Uma foto compartilhada nas redes sociais, mostra que pelo menos três disparos teriam atingindo a dianteira do Volkswagen Virtus dirigido pelo segurança. Um desses tiros que acertou o para-brisas por pouco não atingiu a cabeça do segurança. Outros dois disparos perfuraram o vidro dianteiro na direção do carona e o capô.

Perseguição entre os carros do deputado e dos atiradores assustou moradores de rua no Bairro da Mantiqueira, em Duque de Caxias. Câmera flagrou movimentação Reprodução do Facebook

Um vídeo, gravado por circuito interno de câmeras na Estrada Rio do Ouro, altura do km 51, onde tudo aconteceu, mostra o momento em que o veículo usado pelos atiradores tenta fugir do local. O carro é seguido pelo Virtus preto dirigido pelo segurança.

Nas imagens, um homem armado, que aparenta fazer a segurança de um estabelecimento, chega a sair armado na porta após ouvir os disparos da perseguição entre o carro do deputado e o dos atiradores.